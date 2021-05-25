Медведчук и Порошенко. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n155100-medvedchuk-pytalsya-vernut-trubu-s-soglasiya-poroshenko-smi-video.html

Ракурс

Виктор Медведчук, скандальный нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум Путина, является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе он обвиняется в госизмене.

Журналисты Bihus. info представили вторую часть «пленок Медведчука», в которых говорится о возвращении контроля над частью нефтепровода «Самара» после национализации. Соответствующее видео появилось на YouTube канале журналистов.





В сюжете представлены якобы разговоры Виктора Медведчука с российскими должностными лицами, в частности с Дмитрием Козаком, который в то время был заместителем главы правительства России. Журналисты также «слили» записи разговоров якобы Медведчука с руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым.

С Токаревым на записях обсуждается вопрос потери контроля над «трубой», а именно национализация, которую одобрил Высший хозяйственный суд, и пути ее возвращения в собственность «Транснефти».

Лицо с похожим на Виктора Медведчука голосом неоднократно повторяло, что согласовывает все действия с «главным». Из разговора предполагают, что речь идет о тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко. Записи разговоров датируются 2015−2016 годами. Тогда же якобы Медведчук говорил, что вопросом «трубы» займется его соратник — Тарас Козак.

Он будет вроде, как вы говорите, представителем покупателя… Это согласовано, и здесь согласовано — у меня здесь у руководителя, — заявлял в пленках якобы кум Путина.

Вскоре после этих разговоров суд первой инстанции отменил национализацию. Согласно решению суда, от «Транснефти» часть «трубы» перешла в собственность компании, связанной с Виктором Медведчуком. Это якобы стало возможным благодаря обмену части нефтепровода на «национализированный» в оккупированном Крыму Севастопольский морской завод. Последним якобы владели структуры экс-президента Петра Порошенко.

В пресс-службе «Европейской солидарности» уже заявили, что опубликованные пленки являются фейком и инсинуациями. Представители партии назвали расследование журналистов черным пиаром, который координируется с Банковой.

На самом деле это не расследование, не журналистская работа, а слив из Офиса президента. В разговорах между тем нет самого Порошенко, а сомнительные слова и субъективные оценки третьих лиц о нем подаются аудитории как истина в последней инстанции, — заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что подлинность материалов расследования Bihus. Info о действиях Виктора Медведчука в период 2014—2018 годов сейчас проверяют эксперты.