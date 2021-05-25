Медведчук. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n155100-medvedchuk-namagavsya-povernuty-trubu-za-zgodou-poroshenka-zmi-video.html

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Віктор Медведчук, скандальний нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум Путіна, є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема й щодо держзради.

Журналісти Bihus. info представили другу частину «плівок Медведчука», у яких йдеться про повернення контролю над частиною нафтопроводу «Самара» після націоналізації. Відповідне відео з’явилося на YouTube каналі журналістів.

У сюжеті представлені начебто розмови Віктора Медведчука із російськими посадовцями, зокрема із Дмитром Козаком, який на той час був заступником голови уряду Росії. Журналісти також «злили» записи розмов начебто Медведчука із керівником «Транснафти» Миколою Токарєвим.

З Токарєвим обговорюється питання втрати контролю над «трубою», а саме націоналізація, яку схвалив Вищий господарський суд, та шляхи її повернення до «Транснафти».

Особа зі схожим на Віктора Медведчука голосом неодноразово повторювала, що узгоджує всі дії із «головним». Із розмови припускають, що йдеться про тодішнього президента України Петра Порошенка. Записи розмов датуються 2015−2016 роками. Тоді ж начебто Медведчук говорив, що питанням «труби» займеться його соратник — Тарас Козак.

Він буде начебто, як ви кажете, представником покупця… Це погоджено, і тут погоджено — у мене тут у керівника, — заявляв на плівках нібито кум Путіна.

Невдовзі після цих розмов суд першої інстанції скасував націоналізацію. Згідно з рішенням від «Транснафти» частина «труби» перейшла у власність компанії, пов’язаної із Віктором Медведчуком. Це начебто стало можливим завдяки обміну частини нафтопроводу на «націоналізований» в окупованому Криму Севастопольський морський завод. Останнім начебто володіли структури екс-президента Петра Порошенка.

У прес-службі «Європейської солідарності» вже заявили, що опубліковані плівки є фейками та інсинуаціями. Представники партії вкотре назвали розслідування журналістів — чорним піаром, який виходить з Банкової.

Насправді це не розслідування, не журналістська робота, а злив з Офісу президента. У розмовах між тим нема самого Порошенка, а сумнівні слова та суб'єктивні оцінки третіх осіб про нього подаються аудиторії як істина в останній інстанції, — заявили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справжність матеріалів розслідування Bihus. Info про дії Віктора Медведчука в період 2014−2018 років зараз перевіряють експерти.