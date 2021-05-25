Вся Україна вже в «жовтій» зоні. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n155099-karantynni-zony-v-ukrayini-onovleno-donechchyna-stala-jovtou.html

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«Жовта» зона карантину поповнилася Донецької областю — її вивели з «помаранчевої» зони.

У Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%. Тепер вся Україна знаходиться в «жовтій» зоні, бо не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по коронавірусу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що в п’яти регіонах показники частково відповідають «зеленій» зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%. А у Вінницькій області коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що невдовзі частина областей України можуть перейти у найменш сувору «зелену» зону. Захворюваність на коронавірус в Україні знижується вже восьмий тиждень поспіль.