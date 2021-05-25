Чи вживали переможці Євробачення наркотики, розповіли організатори

Maneskin. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n155098-chy-vjyvaly-peremojci-ievrobachennya-narkotyky-rozpovily-organizatory.html

Ракурс

Результати Євробачення-2021 стали неочікуваними для більшості прихильників конкурсу. Цьогоріч на Євробаченні переміг рок-гурт з Італії Måneskin, який одразу втрапив у гучний скандал.

Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором конкурсу, заявила, що соліст гурту-переможця з Італії Даміано Давид не вживав наркотики під час виступу, попри відео, яке поширилося в мережі раніше. Про це повідомляє прес-служба мовника.

Повідомляється, що тест на вживання наркотиків запропонувала пройти італійська делегація, аби відкинути звинувачення. Під час перевірки Європейська мовна спілка також переглянула всі наявні відеозаписи, а сам вокаліст гурту здав тест, результат якого виявився негативним.

Жодного вживання наркотиків у грінрумі не було й ми вважаємо це питання закритим. Ми стривожені тим, що неточні спекуляції, які призвели до фейкових новин, кинули тінь на дух та результати заходу, а також несправедливо позначилися на гурті. Хочемо ще раз привітати Måneskin та побажати їм величезного успіху, — підсумували в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переможцем Євробачення 2021 став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Представники Італії набрали 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів). Україна натомість посіла п’яте місце з піснею «Шум» гурту Go_A.