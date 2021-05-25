Употребляли ли наркотики победители Евровидения, рассказали организаторы

Maneskin. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n155098-upotreblyali-li-narkotiki-pobediteli-evrovideniya-rasskazali-organizatory.html

Ракурс

Результаты Евровидения-2021 стали неожиданными для большинства сторонников конкурса. В этом году на Евровидении победила рок-группа из Италии Måneskin, которая сразу попал в громкий скандал.

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса, заявил, что солист группы-победителя из Италии Дамиано Давид не употреблял наркотики во время выступления, несмотря на видео, которое распространилось в сети ранее. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Сообщается, что тест на употребление наркотиков предложила пройти итальянская делегация, чтобы отбросить обвинения. Во время проверки Европейский вещательный союз также пересмотрел все имеющиеся видеозаписи, а сам вокалист группы сдал тест, результат которого оказался отрицательным.

Никакого употребления наркотиков в гринруме не было и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы встревожены тем, что неточные спекуляции, которые привели к фейковым новостям, бросили тень на дух и результаты мероприятия, а также несправедливо отразились на группе. Хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромного успеха, — подытожили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что победителем Евровидения 2021 стала группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Представители Италии набрали 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей). Украина в то же время заняла пятое место с песней «Шум» группы Go_A.