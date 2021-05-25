Оккупанты ракетами обстреляли поселок на Донбассе. Фото: 10 горно-штурмовая бригада в Facebook

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Ракурс

Противотанковый ракетный комплекс применили российские оккупанты для обстрела мирного поселка на Донбассе.

Оккупанты выпустили две ракеты по жилым домам и таким образом хотели спровоцировать украинскую армию на ответный огонь, чтобы обвинить их в нарушении режима прекращения огня. Одна ракета попала в гаражный кооператив «Северный», вторая — в жилой дом в населенном пункте Северное. Об этом 25 мая сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе заголосили, что маркировка на остатках ракет указывает, что это боеприпасы российского производства. Таким образом появились новые доказательства участия России в развязывании агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине. Об обстреле уже сообщили наблюдателям ОБСЕ.

Ранее об обстреле поселка Северное сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Facebook. Отмечалось, что 18.25 с террикона шахты 6/7 в оккупированном городе Горловка, который боевики превратили в военное сооружение, пустили две ракеты. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая — на улицу Цветочную, у дома 16. На момент обстрела на улице было людно, но никто не погиб в результате обстрела. Взрывы от ракет повредили два гаража, разрушили забор и выбили стекла в окнах. Ракеты были выпущены из российского ПТРК «Фагот».

Напомним, 22 мая в районе населенного пункта Пески оккупанты нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял не только расположенные в этом районе позиции Вооруженных сил Украины, а и жилые дома в самом населенном пункте.