Коронавирус. Фото: Коронавирус в регионах

https://racurs.ua/n155096-koronavirus-v-ukraine-ubil-dve-sotni-ukraincev-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. За прошедшие сутки, 24 мая, вирус был обнаружен у 2 тыс. 608 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 186 тыс. 463 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 17 тыс. 504 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 975 тыс. 64 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 249 украинцев. Общее число жертв составляет 49 тыс. 685 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402 заражения), Львовской (214 инфицированных), Запорожской (206 новых больных), Киевской областях (170 случаев).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 402/202;

Винницкая область — 47/391;

Волынская область — 92/111;

Днепропетровская область — 168/87;

Донецкая область — 75/342;

Житомирская область — 33/118;

Закарпатская область — 38/139;

Запорожская область — 206/144;

Ивано-Франковская область — 38/210;

Киевская область — 170/266;

Кировоградская область — 25/28;

Луганская область — 56/211;

Львовская область — 214/178;

Николаевская область — 139/154;

Одесская область — 75/326;

Полтавская область — 112/41;

Ровенская область — 139/96;

Сумская область — 32/0;

Тернопольская область — 53/99;

Харьковская область — 153/126;

Херсонская область — 22/32;

Хмельницкая область — 118/128;

Черкасская область — 106/23;

Черновицкая область — 39/158;

Черниговская область — 57/8.

За сутки от коронавируса привили 14 тыс. 56 человек. За 24 мая одну дозу вакцины получили 3 тыс. 618 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 10 тыс. 438 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе — они доказали, что после легкой формы коронавируса в организме остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела всю жизнь.