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Коронавирус. Фото: Коронавирус в регионах

Коронавирус в Украине убил две сотни украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

25 мая 2021, 09:07
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Коронавирус в Украине пошел на спад, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. За прошедшие сутки, 24 мая, вирус был обнаружен у 2 тыс. 608 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 186 тыс. 463 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 17 тыс. 504 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 975 тыс. 64 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 249 украинцев. Общее число жертв составляет 49 тыс. 685 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402 заражения), Львовской (214 инфицированных), Запорожской (206 новых больных), Киевской областях (170 случаев).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 402/202;
  • Винницкая область — 47/391;
  • Волынская область — 92/111;
  • Днепропетровская область — 168/87;
  • Донецкая область — 75/342;
  • Житомирская область — 33/118;
  • Закарпатская область — 38/139;
  • Запорожская область — 206/144;
  • Ивано-Франковская область — 38/210;
  • Киевская область — 170/266;
  • Кировоградская область — 25/28;
  • Луганская область — 56/211;
  • Львовская область — 214/178;
  • Николаевская область — 139/154;
  • Одесская область — 75/326;
  • Полтавская область — 112/41;
  • Ровенская область — 139/96;
  • Сумская область — 32/0;
  • Тернопольская область — 53/99;
  • Харьковская область — 153/126;
  • Херсонская область — 22/32;
  • Хмельницкая область — 118/128;
  • Черкасская область — 106/23;
  • Черновицкая область — 39/158;
  • Черниговская область — 57/8.

За сутки от коронавируса привили 14 тыс. 56 человек. За 24 мая одну дозу вакцины получили 3 тыс. 618 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 10 тыс. 438 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе — они доказали, что после легкой формы коронавируса в организме остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела всю жизнь.

Источник: Ракурс


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