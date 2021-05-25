Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус в регіонах

https://racurs.ua/ua/n155096-koronavirus-v-ukrayini-vbyv-dvi-sotni-ukrayinciv-na-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, кількість госпіталізацій у регіонах стабілізувалася. За минулу добу, 24 травня, вірус виявили у 2 тис. 608 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 186 тис. 463 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 17 тис. 504 людини, а загалом уже одужала 1 млн 975 тис. 64 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 249 українців. Загальна кількість жертв становить 49 тис. 685 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (402 зараження), Львівській (214 інфікованих), Запорізькій (206 нових хворих), Київській областях (170 випадків).





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 402/202;

Вінницька область — 47/391;

Волинська область — 92/111;

Дніпропетровська область — 168/87;

Донецька область — 75/342;

Житомирська область — 33/118;

Закарпатська область — 38/139;

Запорізька область — 206/144;

Івано-Франківська область — 38/210;

Київська область — 170/266;

Кіровоградська область — 25/28;

Луганська область — 56/211;

Львівська область — 214/178;

Миколаївська область — 139/154;

Одеська область — 75/326;

Полтавська область — 112/41;

Рівненська область — 139/96;

Сумська область — 32/0;

Тернопільська область — 53/99;

Харківська область — 153/126;

Херсонська область — 22/32;

Хмельницька область — 118/128;

Черкаська область — 106/23;

Чернівецька область — 39/158;

Чернігівська область — 57/8.

За добу від коронавірусу прищепили 14 тис. 56 людей. За 24 травня одну дозу вакцини отримали 3 тис. 618 осіб, завершили вакцинацію та дістали дві дози 10 тис. 438 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі — вони довели, що після легкої форми коронавірусу в організмі залишаються імунні клітини, які можуть виробляти антитіла протягом усього життя.