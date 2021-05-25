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Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус в регіонах

Коронавірус в Україні вбив дві сотні українців на добу (ІНФОГРАФІКА)

25 тра 2021, 09:07
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Коронавірус в Україні пішов на спад, кількість госпіталізацій у регіонах стабілізувалася. За минулу добу, 24 травня, вірус виявили у 2 тис. 608 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 186 тис. 463 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 17 тис. 504 людини, а загалом уже одужала 1 млн 975 тис. 64 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 249 українців. Загальна кількість жертв становить 49 тис. 685 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (402 зараження), Львівській (214 інфікованих), Запорізькій (206 нових хворих), Київській областях (170 випадків).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 402/202;
  • Вінницька область — 47/391;
  • Волинська область — 92/111;
  • Дніпропетровська область — 168/87;
  • Донецька область — 75/342;
  • Житомирська область — 33/118;
  • Закарпатська область — 38/139;
  • Запорізька область — 206/144;
  • Івано-Франківська область — 38/210;
  • Київська область — 170/266;
  • Кіровоградська область — 25/28;
  • Луганська область — 56/211;
  • Львівська область — 214/178;
  • Миколаївська область — 139/154;
  • Одеська область — 75/326;
  • Полтавська область — 112/41;
  • Рівненська область — 139/96;
  • Сумська область — 32/0;
  • Тернопільська область — 53/99;
  • Харківська область — 153/126;
  • Херсонська область — 22/32;
  • Хмельницька область — 118/128;
  • Черкаська область — 106/23;
  • Чернівецька область — 39/158;
  • Чернігівська область — 57/8.

За добу від коронавірусу прищепили 14 тис. 56 людей. За 24 травня одну дозу вакцини отримали 3 тис. 618 осіб, завершили вакцинацію та дістали дві дози 10 тис. 438 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі — вони довели, що після легкої форми коронавірусу в організмі залишаються імунні клітини, які можуть виробляти антитіла протягом усього життя.

Джерело: Ракурс


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