Окупанти ракетами обстріляли селище на Донбасі. Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада у Facebook

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Ракурс

Протитанковий ракетний комплекс застосували російські окупанти для обстрілу мирного селища на Донбасі.

Окупанти випустили дві ракети по житлових будинках і таким чином хотіли спровокувати українську армію на вогонь у відповідь, щоб звинуватити їх у порушенні режиму припинення вогню. Одна ракета влучила у гаражний кооператив «Північний», друга — в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Про це 25 травня повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

В штабі заголосили, що маркування на залишках ракет вказує, що це боєприпаси російського виробництва. Таким чином з’явилися нові докази участі Росії у розв’язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні. Про обстріл вже повідомили спостерігачів ОБСЄ.

Раніше про обстріл селища Північне повідомила 10 гірсько- штурмова бригада у Facebook. Зазначалося, що 18.25 з терикону шахти 6/7 в окупованому місті Горлівка, який бойовики перетворили в військову споруду, пустили дві ракети. Перша влучила на територію гаражного кооперативу, інша — на вулицю Цвіточну, біля будинку 16. На момент обстрілу на вулиці було людно, але ніхто не загинув внаслідок обстрілу. Вибухи від ракет пошкодили два гаражі, зруйнували паркан та повибивали шибки у вікнах. Ракети були випущені з російського ПТРК «Фагот».

Нагадаємо, 22 травня в районі населеного пункту Піски окупанти порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв не лише розташовані в цьому районі позицій Збройних сил України, а й житлові будинки у самому населеному пункті.