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Ракурс
Вся Украина уже в «желтой» зоне. Фото: 5 канал

Карантинные зоны в Украине обновлены — Донетчина стала «желтой»

25 мая 2021, 10:01
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«Желтая» зона карантина пополнилась Донецкой областью — ее вывели из «оранжевой» зоны.

В Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%. Теперь вся Украина находится в «желтой» зоне, потому что не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.


В Минздраве отметили, что в пяти регионах показатели частично соответствуют «зеленой» зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях более низкий процент от эпидпорога составляет менее 50%. А в Винницкой области коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Напомним, 17 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вскоре часть областей Украины могут перейти в наименее суровую «зеленую» зону. Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается уже восьмую неделю подряд.

Источник: Ракурс


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