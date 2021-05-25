Пожежа в центрі Харкова – горів новий ТРЦ. Фото: Депо Харків

https://racurs.ua/ua/n155101-pojeja-v-centri-harkova-goriv-novyy-trc-foto-video.html

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Пожежа в Харкові сталася в торгово-розважальному центрі Nikolsky, який відкрили 21 травня.

ТРЦ знаходиться на вул. Пушкінська, 2. Повідомлення про пожежу надійшло 24 травня о 22.26, розповіли у прес-службі ДСНС у Харківській області.

На місці події працювали два оперативні відділення рятувальної служби. Пожежники встановили, що причиною загоряння стали залишки будівельного сміття на відкритій лоджії ззовні будівлі.

Ще до прибуття рятувальників персонал торговельного центру евакуював близько 200 відвідувачів. О 22.37 пожежу локалізовано, а о 22.42 повністю ліквідовано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві 22 травня сталася пожежа в розташованій на вулиці Берковецькій у Святошинському районі десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить торговельному центру «Епіцентр».