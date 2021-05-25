Знахідка. Фото: IStock

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Ракурс

Рештки гігантського стародавнього верблюда, який досягав розмірів сучасного жирафа, вдалося виявити чоловікові в штаті Каліфорнія під час прогулянки.

Незвичайні скам’янілості доісторичного звіра він побачив поки гуляв вздовж річки. Про це повідомляє Daily Mail.



Чоловік розповів, що спочатку натрапив на дуже гладкий камінь, що стирчав із землі, а потім побачив, що на ньому є річні кільця, і зрозумів, що це стародавнє дерево. Озирнувшись, він виявив ще кілька скам’янілих стовбурів.

Тоді я ще не розумів, що дивлюся на кістки гігантських чудовиськ, які топтали цю землю мільйони років тому, — зазначив чоловік.

Незвичайна знахідка в лісі біля річки змусила чоловіка повернутися на місце з вченими, які ідентифікували знахідки як останки стародавніх тварин. Палеонтологи розповіли, що знайденій «скарбниці скам’янілостей» близько 10 млн років і вона належить до епохи міоцену.

Дослідники заявили, що це найзначніша знахідка викопної флори і фауни в історії Каліфорнії. Точне географічне місце виявлених доісторичних знахідок поки не розголошується, щоби вчені могли спокійно витягти й дослідити всі зразки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що залишки доісторичної тварини зміг знайти місцевий житель на схилах міста Чорноморськ, що в Одеської області. Він прогулювався і випадково виявив незвичайні рештки.

Джерело: Daily Mail