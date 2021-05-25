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Знахідка. Фото: IStock

Стародавні рештки гігантського верблюда випадково знайшов американець (ФОТО)

25 тра 2021, 10:41
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Рештки гігантського стародавнього верблюда, який досягав розмірів сучасного жирафа, вдалося виявити чоловікові в штаті Каліфорнія під час прогулянки.

Незвичайні скам’янілості доісторичного звіра він побачив поки гуляв вздовж річки. Про це повідомляє Daily Mail.

Знахідка. Фото: Daily MailЧоловік розповів, що спочатку натрапив на дуже гладкий камінь, що стирчав із землі, а потім побачив, що на ньому є річні кільця, і зрозумів, що це стародавнє дерево. Озирнувшись, він виявив ще кілька скам’янілих стовбурів.

Тоді я ще не розумів, що дивлюся на кістки гігантських чудовиськ, які топтали цю землю мільйони років тому, — зазначив чоловік.

Незвичайна знахідка в лісі біля річки змусила чоловіка повернутися на місце з вченими, які ідентифікували знахідки як останки стародавніх тварин. Палеонтологи розповіли, що знайденій «скарбниці скам’янілостей» близько 10 млн років і вона належить до епохи міоцену.

Дослідники заявили, що це найзначніша знахідка викопної флори і фауни в історії Каліфорнії. Точне географічне місце виявлених доісторичних знахідок поки не розголошується, щоби вчені могли спокійно витягти й дослідити всі зразки.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що залишки доісторичної тварини зміг знайти місцевий житель на схилах міста Чорноморськ, що в Одеської області. Він прогулювався і випадково виявив незвичайні рештки.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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