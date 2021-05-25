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Ракурс
У дренажній системі в центрі Києва виявили схрон зброї та боєприпасів, фото: СБУ

Схрон зброї виявили в центрі Києва (ФОТО)

25 тра 2021, 10:56
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У Києві в одній з дренажно-штольних систем Печерського району столиці виявили схрон зброї та боєприпасів.

Особи, які обладнали схрон, встановлюються. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зі схрону вилучили:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
  • майже 1 кг пластиду;
  • шість гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
  • п’ять споряджених магазинів до автомата;
  • 320 набоїв калібру 5,45×39 мм.

Зазначається, що об'єкт, в якому облаштували схрон, є частиною критичної інфраструктури міста.

У дренажній системі в центрі Києва виявили схрон зброї та боєприпасів, фото: СБУ


У дренажній системі в центрі Києва виявили схрон зброї та боєприпасів, фото: СБУ

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Києві виявили сховок із вивезеними із зони бойових дій на Донбасі гранатометами.

Джерело: Ракурс


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