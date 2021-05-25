У дренажній системі в центрі Києва виявили схрон зброї та боєприпасів, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n155105-shron-zbroyi-vyyavyly-v-centri-kyieva-foto.html

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У Києві в одній з дренажно-штольних систем Печерського району столиці виявили схрон зброї та боєприпасів.

Особи, які обладнали схрон, встановлюються. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зі схрону вилучили:

протитанковий гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;

майже 1 кг пластиду;

шість гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;

п’ять споряджених магазинів до автомата;

320 набоїв калібру 5,45×39 мм.

Зазначається, що об'єкт, в якому облаштували схрон, є частиною критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Києві виявили сховок із вивезеними із зони бойових дій на Донбасі гранатометами.