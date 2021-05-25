Перша країна з колективним імунітетом до COVID-19 з'явилася в ЄС. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Мальта першою в Європейському Союзі досягла так званого колективного імунітету проти COVID-19.

У країні як мінімум 70% дорослого населення отримали одне щеплення від коронавірусу, заявив міністр охорони здоров’я Мальти Кріс Ферні, повідомляє Reuters.

За його словами, вакцини «вводяться кожні п’ять секунд», майже 42% дорослого населення отримали дві дози препарату проти COVID-19.

Міністр зазначив, що для громадян Мальти, які пройшли повну вакцинацію, з 1 липня скасують обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі. Раніше в міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що з 1 червня носити маски на пляжах більше не потрібно.

Нагадаємо, вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі зробили наукове відкриття — вони довели, що після легкої форми коронавірусу в організмі залишаються імунні клітини, які можуть виробляти антитіла протягом усього життя.

Джерело: Reuters