Яким буде літо-2021 в Україні — кліматолог налякала «тропіками»

Літо-2021. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155109-yakym-bude-lito-2021-v-ukrayini-klimatolog-nalyakala-tropikamy.html

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Літо-2021 в Україні прогнозується спекотним, однак рекордних температур, як у 2010 році, очікувати не варто.

Про це розповіла завідувач лабораторії прикладної кліматології НАН України Світлана Краковська в інтерв’ю «Фактам».

Кліматолог заявила, що наразі на планеті Земля проходить дуже багато різноманітних процесів, які пов’язані між собою. Вплив від цих процесів також є комбінованим і різноспрямованим, а тому складно спрогнозувати, яким буде нинішнє літо, не кажучи вже про наступні роки.

Однак можна точно сказати, що це літо не буде таким спекотним, як у 2010 році, — зауважила експерт.

За словами вченої, поверхня землі наразі достатньо охолола і їй потрібен час, щоби знову нагрітися. Але попри це, в Україні не виключені так звані тропічні ночі. Вони можуть спостерігатися в липні 2021 року.

Можуть бути дуже спекотні, але короткочасні періоди в найтеплішому місяці — липні, так звані «тропічні ночі», коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм. Подібне стало для України вже нормою, — розповіла кліматолог.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дату приходу літнього потепління спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

Джерело: Факти