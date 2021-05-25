Дощі та грози – погода в Україні на 26 травня. Фото: agronews.ua

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Погода в Україні 26 травня знову принесе грози та дощі, але температура повітря буде комфортною.

У середу грози ймовірні на півночі країни, місцями на заході, на Вінниччині, а також зачеплять Черкаську, Кіровоградську та Полтавську області. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На решті території опадів не передбачається. Вітер східний, на заході та півночі країни південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Києві очікується з дощами та грозами. Температура повітря вночі буде 12−14° тепла, вдень прогнозують 22−24° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується без опадів протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° з позначкою плюс, вдень — 24−26° тепла.

Погода в Одесі буде сонячною, опадів не прогнозують. Вночі температура повітря очікується 12−14° з позначкою плюс, вдень буде 22−24° вище нуля.

Погода у Львові вночі очікується з дощем, а вдень буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, а вдень піднімуться до 19−21° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах прогнозується з дощем вночі, а вдень опадів не очікується. Температура вночі буде 11−13° вище нуля, вдень — 22−24° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується слабка магнітна буря.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що погода в Україні найближчими днями погіршиться — в деякий областях обіцяють дощі, грози та похолодання.