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Ракурс
Суд отменил решение горсовета о русском языке в Харькове. Фото: ukurier.gov.ua

Русский язык в Харькове — суд отменил скандальное решение горсовета

25 мая 2021, 16:29
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Решение городского совета Харькова о предоставлении русскому языку статус регионального в городе признано недействительным.

Соответствующее решение принял Харьковский окружной административный суд. Таким образом служители Фемиды удовлетворили ходатайство местной прокуратуры. В мотивировочной части документа отмечается, что 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующими положениям Конституции нормы закона «Об основах государственной языковой политики», принятого Верховной Радой в 2012 году. Об этом говорится в решении суда.


Харьковский горсовет предоставил русскому языку статус регионального в августе 2012 года. Это было сделано благодаря принятию Верховной Радой закона об основах государственной языковой политики. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возьмется за развитие крымскотатарского языка. В правительстве заявили о проекте концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на 2022−2033 года.

Источник: Ракурс


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