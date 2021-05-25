Суд отменил решение горсовета о русском языке в Харькове. Фото: ukurier.gov.ua

https://racurs.ua/n155137-russkiy-yazyk-v-harkove-sud-otmenil-skandalnoe-reshenie-gorsoveta.html

Ракурс

Решение городского совета Харькова о предоставлении русскому языку статус регионального в городе признано недействительным.

Соответствующее решение принял Харьковский окружной административный суд. Таким образом служители Фемиды удовлетворили ходатайство местной прокуратуры. В мотивировочной части документа отмечается, что 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующими положениям Конституции нормы закона «Об основах государственной языковой политики», принятого Верховной Радой в 2012 году. Об этом говорится в решении суда.

Харьковский горсовет предоставил русскому языку статус регионального в августе 2012 года. Это было сделано благодаря принятию Верховной Радой закона об основах государственной языковой политики. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возьмется за развитие крымскотатарского языка. В правительстве заявили о проекте концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на 2022−2033 года.