Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Макрон проиграл пари и пригласил метал-группу в Елисейский дворец (ВИДЕО)

Макрон проиграл пари и пригласил метал-группу в Елисейский дворец (ВИДЕО)

25 мая 2021, 16:28
999

Эммануэль Макрон, президент Франции, проиграл пари YouTube-комикам и блогерам и пригласил метал-группу дать концерт в Елисейский дворец. Группа Ultra Vomit (переводится как «Ультрарвота») сыграла кавер на колыбельную «Зеленая мышь» в саду резиденции французского президента.

На концерте присутствовали Макрон комики Макфлай и Карлито. Ранее Макрон проиграл пари, которое сам же и заключил с Макфлаем и Карлито, — в феврале президент бросил блогерам вызов: предложил записать видео про соблюдение мер безопасности во время пандемии коронавируса. Тогда он пообещал, что если видео соберет 10 млн просмотров, блогерам разрешат снять новый ролик в Елисейском дворце.

Комики быстро набрали нужное количество просмотров, поэтому Макрону пришлось держать обещание. Блогеров пустили в резиденцию с камерами и микрофонами, где они взяли у него интервью и устроили концерт.


Напомним, после смягчения карантина на этой неделе, во Франции открылись кафе и рестораны с террасами и столиками на улице. В одном из них Макрона угостили коктейлем Спритц, и он поднял бокал с традиционным французским тостом «За здоровье!». В это время кто-то из толпы крикнул «Будьмо!», на что французский президент быстро отреагировал — он поднял бокал «За Украину!».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров