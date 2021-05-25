Макрон проиграл пари и пригласил метал-группу в Елисейский дворец (ВИДЕО)

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Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, проиграл пари YouTube-комикам и блогерам и пригласил метал-группу дать концерт в Елисейский дворец. Группа Ultra Vomit (переводится как «Ультрарвота») сыграла кавер на колыбельную «Зеленая мышь» в саду резиденции французского президента.

На концерте присутствовали Макрон комики Макфлай и Карлито. Ранее Макрон проиграл пари, которое сам же и заключил с Макфлаем и Карлито, — в феврале президент бросил блогерам вызов: предложил записать видео про соблюдение мер безопасности во время пандемии коронавируса. Тогда он пообещал, что если видео соберет 10 млн просмотров, блогерам разрешат снять новый ролик в Елисейском дворце.

Комики быстро набрали нужное количество просмотров, поэтому Макрону пришлось держать обещание. Блогеров пустили в резиденцию с камерами и микрофонами, где они взяли у него интервью и устроили концерт.

Напомним, после смягчения карантина на этой неделе, во Франции открылись кафе и рестораны с террасами и столиками на улице. В одном из них Макрона угостили коктейлем Спритц, и он поднял бокал с традиционным французским тостом «За здоровье!». В это время кто-то из толпы крикнул «Будьмо!», на что французский президент быстро отреагировал — он поднял бокал «За Украину!».