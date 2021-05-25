Макрон програв парі і запросив метал-гурт в Єлисейський палац (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n155138-makron-prograv-pari-i-zaprosyv-metal-gurt-v-ielyseyskyy-palac-video.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, програв парі YouTube-комікам і блогерам і запросив метал-гурт дати концерт в Єлисейському палаці. Група Ultra Vomit (перекладається як «Ультрарвота») зіграла кавер на колискову «Зелена миша» в саду резиденції французького президента.

На концерті були присутні Макрон, коміки Макфлай і Карліто. Раніше Макрон програв парі, яке сам же і уклав з МакФлаєм і Карлітом, — у лютому президент кинув виклик блогерам: він запропонував записати відео про дотримання заходів безпеки під час пандемії коронавірусу. Тоді він пообіцяв, що якщо відео збере 10 млн переглядів, блогерам дозволять зняти новий відеоролик в Єлисейському палаці.

Коміки швидко набрали потрібну кількість переглядів, тому Макрону довелося тримати обіцянку. Блогерів пустили до резиденції з камерами і мікрофонами, де вони взяли у нього інтерв’ю і влаштували концерт.

Нагадаємо, після пом’якшення карантину на цьому тижні, у Франції відкрилися кафе і ресторани з терасами і столиками на вулиці. В одному з них Макрона пригостили коктейлем Спрітц, а коли він підняв келих з традиційним французьким тостом «За здоров’я!» хтось з натовпу крикнув «Будьмо!». На це французький президент швидко відреагував — він підняв келих «За Україну!».