Стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair опублікувала Білорусь

Стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair опублікували. Фото:

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Стенограму запису переговорів диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair опублікувала білоруська влада.

Із заяви Департамент із авіації Міністерства транспорту і комунікацій випливає, що екіпаж пасажирського авіалайнера самостійно прийняв рішення сідати в аеропорту Мінська. Повідомляється, що 23 травня аеропорт Мінська отримав лист від адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com про загрозу теракту над Вільнюсом. Екіпажу повідомили про озвучену загрозу і рекомендували посадити лайнер в столиці Білорусі. Про це повідомляє видання TUT.BY.

При цьому уточнюється, що екіпаж літака кілька разів намагався дізнатися про джерело даної інформації. За інформацією Minsknews, о 12.30 диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту про інформацію про бомбу, яка надійшла. Диспетчер рекомендував екіпажу посадити літак в Мінську як найближчому аеропорту.

Після цього повідомлення екіпаж впродовж 16 хв уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську.

Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська, — заявив пілот і запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тис. футів.

При цьому диспетчер попросив екіпаж пояснити ситуацію пасажирам і повідомити, чи є на борту небезпечні вантажі. Пілот йому відповів, що таких вантажів немає. Через дві хвилини він повідомив, що на борту знаходиться 133 особи.

Нагадаємо, 23 травня самопроголошена білоруська влада примусово за сприяння винищувача посадила в аеропорту Мінська літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції у Литву. На борту літака перебував опозиціонер Роман Протасевич, його після посадки затримали.

Джерело: TUT. BY, Minsknews