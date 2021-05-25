Стенограмму переговоров диспетчера с пилотом Ryanair опубликовала Беларусь

Стенограмму переговоров диспетчера с пилотом Ryanair опубликовали. Фото:

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Стенограмму записи переговоров диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair опубликовали белорусские власти.

Из заявления Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций следует, что экипаж пассажирского авиалайнера самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска. Сообщается, что 23 мая аэропорт Минск получил письмо от адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com об угрозе теракта над Вильнюсом. Экипажу сообщили об озвученной угрозе и рекомендовали посадить лайнер в столице Беларуси. Об этом сообщает издание TUT.BY.

При этом уточняется, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике данной информации. По информации Minsknews, в 12.30 диспетчер Белорусского управления воздушным движением сообщил пилоту об информации о поступившей бомбе. Диспетчер рекомендовал экипажу посадить самолет в Минске как ближайшем аэропорту.

После этого сообщения экипаж в течение 16 мин уточнял информацию об опасности и о том, откуда пришли рекомендации сесть в Минске.

Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY и собираемся перенаправить самолет в аэропорт Минска, — заявил пилот и запросил разрешение на снижение до высоты 10 тыс. футов.

При этом диспетчер попросил экипаж объяснить ситуацию пассажирам и сообщить, есть ли на борту опасные грузы. Пилот ему ответил, что таких грузов нет. Через две минуты он сообщил, что на борту находится 133 человека.

Напомним, 23 мая самопровозглашенные белорусские власти принудительно при содействии истребителя посадили в аэропорту Минска самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Греции в Литву. На борту самолета находился оппозиционер Роман Протасевич, его после посадки задержали.

Источник: TUT. BY, Minsknews