Украина запретила авиасообщение с Беларусью, фото: RIA.com

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«Укрпочта» продолжит доставлять отправления в Беларусь, с которой Украина останавливает авиасообщение из-за инцидента с принудительно посаженным в Минске самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича.

Однако теперь доставка посылок будет проводится только наземным автотранспортом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой «Укрпочты».

Из-за изменения способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь, — отмечают в компании.

Кроме того, «Укрпочта» обеспечит наземным транспортом транзит отправлений других почт мира в Беларусь.

Также «Укрпочта» позволит оператору белорусской национальной почтовой сети «Белпочта» отправлять посылки к украинским клиентам.

Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялись до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину, — отмечают в «Укрпочте».



Также продолжится выполнение совместного проекта с авиакомпанией Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom, в рамках которого в Киев выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга, а часть отправлений в дальнейшем транспортируется в Молдову и Беларусь.

Напомним, украинское правительство решило с 26 мая остановить авиасообщение с Беларусью.