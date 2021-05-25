Извержение вулкана в Конго – десятки погибших, люди горели заживо

https://racurs.ua/n155134-izverjenie-vulkana-v-kongo-desyatki-pogibshih-ludi-goreli-zajivo-foto.html

Ракурс

Извержения вулкана Ньирагонго в Конго привело к смерти 32 человек, а 170 детей до сих пор числятся без вести пропавшими.

Ранее власти сообщали о 15 погибших: двое сгорели заживо, девять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации жителей районов, сообщает CBS News.

Еще четверо погибших — заключенные, попытавшиеся во время извержения вулкана бежать из центральной тюрьмы Гомы. Пострадало 17 деревень, были разрушены три медицинских центра, школа и водопровод.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 км к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 м над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тыс. человек остались без крова.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — власти начали эвакуацию людей из города Гома. Именно там расположена база украинских миротворцев.