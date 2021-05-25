Виверження вулкана в Конго – десятки загиблих, люди горіли живцем

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Виверження вулкана Ньїрагонго в Конго призвело до смерті 32 людей, а 170 дітей вважаються зниклими безвісти.

Раніше влада повідомляла про 15 загиблих: двоє згоріли живцем, дев’ять людей загинули в результаті ДТП під час евакуації жителів районів, повідомляє CBS News.

Ще четверо загиблих — в’язні, які спробували під час виверження вулкана втекти з центральної в’язниці Гоми. Постраждало 17 сіл, були зруйновані три медичних центри, школа і водопровід.

Вулкан Ньїрагонго знаходиться за 20 км на північ від озера Ківу, його висота становить 3470 м над рівнем моря. В останній раз велике виверження вулкана відбулося в січні 2002 року. Тоді загинули близько 250 осіб, місто Гома було зруйноване на 20%, близько 120 тис. людей залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан у Конго розпочав перше за 19 років виверження — влада почала евакуацію людей із міста Гома. Саме там розташована база українських миротворців.