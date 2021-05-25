Росіяни розлили нафту в Чорне море. Фото: legaltechnique.org

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Нафтопродукти знову потрапили в акваторію Чорного моря — розлив нафтопродуктів стався біля берегів Туапсинського району РФ.

Попередньо встановлено, що джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі. Екологи поки не зафіксували в Туапсинському морському порту і на Туапсинському нафтопереробному заводі нештатних ситуацій. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

У регіональному штабі Краснодарського краю заявили, що фахівці обстежили місце події та виявили два місця із залишковим закінченням нафтопродуктів, які могли бути джерелом забруднення. На даний момент забруднення локалізували, наразі триває обробка масляних плям абсорбентами.

Зазначається, що слідчі Московського міжрегіонального Слідчого управління з транспорту Слідчого комітету Росії проводять дослідчу перевірку за фактом виявлення дрейфуючої в південно-західному напрямку узбережжя Чорного моря нафтової плями. На території Туапсе влада ввела режим підвищеної готовності. Масляна пляма знаходиться на відстані близько 800 м від берега.

Нагадаємо, у серпні Маврикій оголосив надзвичайну ситуацію після того, як японський танкер MVWakashio, який перевозив тисячі тонн сирої нафти, сів на мілину поблизу островів. Витік нафти загрожував для острівної держави екологічною катастрофою.