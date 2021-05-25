Кремль назвав «русофобією» натяки на причетність РФ до операції Лукашенка

Кремль. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n155132-kreml-nazvav-rusofobiieu-natyaky-na-prychetnist-rf-do-operaciyi-lukashenka.html

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Кремль відреагував на заяви про причетність Російської Федерації до посадки міжнародного літака в Мінську.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає проявом «русофобської одержимості» заяви про те, що дії влади Білорусі щодо міжнародного літака з Романом Протасевичем навряд чи були можливі без відома Кремля. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Пєсков пожалівся, що у світі панує «нав'язлива ідея» звинуватити в усьому Росію.

Це така одержимість русофобська, це нав’язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся. Напевно, уже скоро дійде до того, що Росію звинуватять у самому факті її існування. На жаль, подібні з політичної точки зору неадекватні звинувачення мають місце, — сказав він.

Пєсков додав, що Росія не планує виправдовуватися, оскільки «фобія та одержимість не дають авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інцидент із літаком Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з якого 23 травня в Мінську, після отримання повідомлення про нібито «замінування», зняли засновника відомого Telegram-каналу каналу Nexta опозиціонера Романа Протасевича, в Офісі президента України розцінюють як прояв міжнародного тероризму.

Джерело: Интерфакс