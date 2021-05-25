Дешевша і на основі дріжджів – якою буде українська COVID-вакцина. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155131-deshevsha-i-na-osnovi-drijdjiv-yakou-bude-ukrayinska-covid-vakcyna.html

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Українську вакцину від коронавірусу розробляє у Львові Інститут біології клітини НАН України.

Вітчизняна вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки до її складу входять білки, створені на основі гуманізованих дріжджів. Про це розповів директор Інституту біології клітини НАН України, академік Андрій Сибірний в інтерв’ю «Укрінформу».

Ми синтезуємо білки для вакцини у клітинах дріжджів. Це наше ноу-хау. Чому гуманізовані дріжджі цікаві? Вони швидко ростуть у простому середовищі, тому вакцина на такій основі буде значно дешевшою, — розповів він.

Інституту біології клітини вже має досвід роботи з таким середовищем, зокрема на основі таких дріжджів розробляли продуценти вітамінів та антибіотиків. Україна поки не виробляє гуманізованих дріжджів. Але львівські науковці мають два їх різновиди: одні закупили в Америці, інші подарували колеги з Південної Кореї.

Вчений наголошує, що білкові вакцини мають один недолік — вони не дуже імуногенні, тобто неохоче викликають синтез у людських антитіл та утворення Т-лімфоцитів.

Команда науковців працює над білковим мультиполімером, завдяки якому вірусні частинки значно швидше викликають вироблення антитіл, а імунна відповідь буде набагато ефективнішою для людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британські вчені підтвердили високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти індійського штаму коронавірусу.

Джерело: «Укрінформ»