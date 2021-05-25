Депутата в Україні вперше судитимуть за «кнопкодавство», фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n155130-za-knopkodavstvo-vpershe-sudytymut-narodnogo-deputata-ukrayiny.html

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Народного депутата України вперше судитимуть через випадок неособистого голосування (так зване «кнопокодавство»).

Досудове розслідування у відповідному провадженні за ст. 364−2 Кримінального кодексу України завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що відповідний випадок «кнопкодавства» стався у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Тоді народний обранець неодноразово голосував замість колеги.

У лютому 2021 року стало відомо, що Офіс генпрокурора оголосив підозру у «кнопкодавстві» народному депутату Владиславу Поляку, члену депутатської групи «Довіра».

Нагадаємо, Поляк у 2020 році став першим депутатом Верховної Ради, щодо якого був зафіксований випадок неособистого голосування після набуття чинності законом, котрий передбачає кримінальну відповідальність за таке правопорушення.