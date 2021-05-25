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Депутата в Украине впервые будут судить за «кнопкодавство», фото: «Слово і Діло»

За «кнопкодавство» впервые будут судить народного депутата Украины

25 мая 2021, 14:57
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Народного депутата Украины впервые будут судить за случай неличного голосования (так называемое «кнопокодавство»).

Досудебное расследование в соответствующем производстве по ст. 364−2 Уголовного кодекса Украины завершено, обвинительное заключение направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что соответствующий случай «кнопкодавства» произошел в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Тогда народный избранник неоднократно голосовал вместо коллеги.


В феврале 2021 года стало известно, что Офис генпрокурора объявил подозрение в «кнопкодавстве» народному депутату Владиславу Поляку, члену депутатской группы «Доверие».

Напомним, Поляк в 2020 году стал первым депутатом Верховной Рады, в отношении которого был зафиксирован случай неличного голосования после вступления в силу закона, который предусматривает уголовную ответственность за такое правонарушение.

Источник: Ракурс


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