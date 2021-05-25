Среднюю продолжительность жизни украинцев назвали в Госстате. Фото: znaj.ua

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Ракурс

Среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении в Украине подсчитали специалисты.

В 2019 году она составляла 72,01 лет. Для мужчин она составляла 66,92 лет, для женщин — 76,98 лет. Кроме того, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 — для мужчин и 74,82 — для женщин). Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Также выяснилось, что за последние три десятилетия население Украины сократилось почти на 10 млн человек. Если в 1990 году в Украине было 51 млн 556,5 тыс. постоянных жителей, то в 2020 году — 41 млн 732,8 тыс.

Ранее в Госстате заявляли, что за 2020 год в Украине умерли 616 тыс. 835 человек. Это на 35 тыс. 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерли 581 тыс. 114 человек. Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 млн 588 тыс. 354 человек.

Напомним, рейтинг самых счастливых стран мира в четвертый раз подряд возглавила Финляндия. В десятку самых счастливых стран также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. Украина поднялась на 13 позиций по сравнению с прошлым годом, и занимает 110 место.