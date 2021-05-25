Середню тривалість життя українців назвали в Держстаті. Фото: znaj.ua

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Ракурс

Середню очікувану тривалість життя при народженні в Україні підрахували фахівці.

У 2019 році вона становила 72,01 років. Для чоловіків вона становила 66,92 років, для жінок — 76,98 років. Крім того, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 років (65,60 — для чоловіків і 74,82 — для жінок). Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Також з’ясувалося, що за останні три десятиліття населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. Якщо у 1990 році в Україні було 51 млн 556,5 тис. постійних жителів, то в 2020 році — 41 млн 732,8 тис.

Раніше в Держстаті заявляли, що за 2020 рік в Україні померли 616 тис. 835 осіб. Це на 35 тис. 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померли 581 тис. 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 млн 588 тис. 354 осіб.

Нагадаємо, рейтинг найщасливіших країн світу учетверте поспіль очолила Фінляндія. У десятку найбільш щасливих країн також увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія. Україна піднялася на 13 позицій, у порівнянні з минулим роком, і займає 110 місце.