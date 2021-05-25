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Ракурс
Ремонт доріг. Фото: Ракурс

Ями на дорогах залатали травою під Дніпром — ноу-хау потрапило на відео

25 тра 2021, 14:28
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Ями на дорогах залатали травою місцеві жителі під Дніпром в селі Апостолове. Селяни вигадали оригінальний спосіб боротьби з ямами, оскільки втомилися від численних вибоїн.

На латання ям пішли «підручні засоби». Про це повідомляє місцеве видання «Днепр вечерний».

Зазначається, що незвичайний ремонт дороги в Дніпропетровській області провели самі водії, які регулярно їздять по трасі. Ями засипали свіжою скошеною травою. У соцмережах «еко-ремонт» доріг сприйняли позитивно, однак дивина занадто швидко зів’яне під палючим сонцем.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до приїзду президента Володимира Зеленського комунальники терміново намагалися відремонтувати дороги на Житомирщині. Експрес-ремонт дороги влаштували в селищі Озерне, яке розташоване у 20 км від Житомира.

Джерело: Днепр вечерний

Джерело: Ракурс


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