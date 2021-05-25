Ями на дорогах залатали травою під Дніпром — ноу-хау потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n155128-yamy-na-dorogah-zalataly-travou-pid-dniprom-nou-hau-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Ями на дорогах залатали травою місцеві жителі під Дніпром в селі Апостолове. Селяни вигадали оригінальний спосіб боротьби з ямами, оскільки втомилися від численних вибоїн.
На латання ям пішли «підручні засоби». Про це повідомляє місцеве видання «Днепр вечерний».
Зазначається, що незвичайний ремонт дороги в Дніпропетровській області провели самі водії, які регулярно їздять по трасі. Ями засипали свіжою скошеною травою. У соцмережах «еко-ремонт» доріг сприйняли позитивно, однак дивина занадто швидко зів’яне під палючим сонцем.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до приїзду президента Володимира Зеленського комунальники терміново намагалися відремонтувати дороги на Житомирщині. Експрес-ремонт дороги влаштували в селищі Озерне, яке розташоване у 20 км від Житомира.
Джерело: Днепр вечерний