Ремонт доріг. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n155128-yamy-na-dorogah-zalataly-travou-pid-dniprom-nou-hau-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Ями на дорогах залатали травою місцеві жителі під Дніпром в селі Апостолове. Селяни вигадали оригінальний спосіб боротьби з ямами, оскільки втомилися від численних вибоїн.

На латання ям пішли «підручні засоби». Про це повідомляє місцеве видання «Днепр вечерний».

Зазначається, що незвичайний ремонт дороги в Дніпропетровській області провели самі водії, які регулярно їздять по трасі. Ями засипали свіжою скошеною травою. У соцмережах «еко-ремонт» доріг сприйняли позитивно, однак дивина занадто швидко зів’яне під палючим сонцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до приїзду президента Володимира Зеленського комунальники терміново намагалися відремонтувати дороги на Житомирщині. Експрес-ремонт дороги влаштували в селищі Озерне, яке розташоване у 20 км від Житомира.

Джерело: Днепр вечерний