Показовий ремонт доріг влаштували на Житомирщині до приїзду Зеленського. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n143538-pokazovyy-remont-dorig-vlashtuvaly-na-jytomyrschyni-do-pryyizdu-zelenskogo-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, продовжує свій тур регіонами нашої держави. Сьогодні, 8 вересня, він відвідає Житомир. До приїзду президента вже традиційно готувалися комунальники, які терміново намагалися відремонтувати дороги.

Експрес-ремонт дороги цього разу влаштували у селищі Озерне, яке розташоване у 20 км від Житомира. Його проводили у ніч на 8 вересня. Відео термінового латання доріг опублікували очевидці у соцмережах.

На короткому відео видно, як спеціальний транспорт укладає асфальт на тих ділянках, де, вочевидь, були ями. Як зазначається на відео, ями були «по коліно».

Зазначимо, Володимир Зеленський відвідає Житомир з робочим візитом 8 вересня. Він має відвідати об'єкти «Великого будівництва» у Житомирській області.

Як писав «Ракурс», такі термінові ремонти до приїзду Зеленського відбуваються вже не вперше. У Харківській області минулого тижня екстрені роботи з укладки асфальту проводилися у Пісочині. Задля візиту президента у населеному пункті обабіч доріг навіть побілили пеньки. Також в Пісочині вночі активно мили дороги.

Клали асфальт до приїзду президента й у Херсоні.

Влітку ЗМІ повідомляли про те, що напередодні візиту Зеленського на військове летовище у Луцьку там замітали калюжі.