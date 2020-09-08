Показательный ремонт дорог устроили на Житомирщине к приезду Зеленского. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n143538-pokazatelnyy-remont-dorog-ustroili-na-jitomirschine-k-priezdu-zelenskogo-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, продолжает свой тур по регионам нашей страны. Сегодня, 8 сентября, он посетит Житомир. К приезду президента уже традиционно готовились коммунальщики, которые срочно пытались отремонтировать дороги.

Экспресс-ремонт дороги на этот раз устроили в поселке Озерное, которое расположено в 20 км от Житомира. Его проводили в ночь на 8 сентября. Видео срочного латания дорог опубликовали очевидцы в соцсетях.

На коротком видео видно, как специальный транспорт укладывает асфальт на тех участках, где, очевидно, были ямы. Как отмечается на видео, ямы были «по колено».

Отметим, Владимир Зеленский посетит Житомир с рабочим визитом 8 сентября. Он намерен посетить объекты «Большого строительства» в Житомирской области.

Как писал «Ракурс», такие срочные ремонты к приезду Зеленского происходят уже не впервые. В Харьковской области на прошлой неделе экстренные работы по укладке асфальта проводились в Песочине. К визиту президента в населенном пункте вдоль дорог даже побелили пеньки. Также в Песочине ночью активно мыли дороги.

Клали асфальт к приезду президента и в Херсоне.

Летом СМИ сообщали о том, что накануне визита Зеленского на военный аэродром в Луцке там подметали лужи.