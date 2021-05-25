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Ремонт дороги. Фото: Ракурс

Ямы на дорогах залатали травой под Днепром — ноу-хау попало на видео

25 мая 2021, 14:28
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Ямы на дорогах залатали травой местные жители под Днепром в селе Апостолово. Местные жители придумали оригинальный способ борьбы с ямами, поскольку устали от многочисленных выбоин.

В ход пошли «подручные средства». Об этом сообщает местное издание «Днепр вечерний».


Отмечается, что необычный ремонт дороги в Днепропетровской области провели сами водители, которые регулярно ездят по трассе. Ямы засыпали свежей скошенной травой. В соцсетях «эко-ремонт» дорог восприняли положительно, однако диковинка слишком быстро завянет под палящим солнцем.

Напомним, ранее мы сообщали, что к приезду президента Владимира Зеленского коммунальщики срочно пытались отремонтировать дороги на Житомирщине. Экспресс-ремонт дороги устроили в поселке Озерное, которое расположено в 20 км от Житомира.

Источник: Днепр вечерний

Источник: Ракурс


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