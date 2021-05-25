Ремонт дороги. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n155128-yamy-na-dorogah-zalatali-travoy-pod-dneprom-nou-hau-popalo-na-video.html

Ракурс

Ямы на дорогах залатали травой местные жители под Днепром в селе Апостолово. Местные жители придумали оригинальный способ борьбы с ямами, поскольку устали от многочисленных выбоин.

В ход пошли «подручные средства». Об этом сообщает местное издание «Днепр вечерний».





Отмечается, что необычный ремонт дороги в Днепропетровской области провели сами водители, которые регулярно ездят по трассе. Ямы засыпали свежей скошенной травой. В соцсетях «эко-ремонт» дорог восприняли положительно, однако диковинка слишком быстро завянет под палящим солнцем.

Напомним, ранее мы сообщали, что к приезду президента Владимира Зеленского коммунальщики срочно пытались отремонтировать дороги на Житомирщине. Экспресс-ремонт дороги устроили в поселке Озерное, которое расположено в 20 км от Житомира.



Источник: Днепр вечерний