Ямы на дорогах залатали травой под Днепром — ноу-хау попало на видеоhttps://racurs.ua/n155128-yamy-na-dorogah-zalatali-travoy-pod-dneprom-nou-hau-popalo-na-video.htmlРакурс
Ямы на дорогах залатали травой местные жители под Днепром в селе Апостолово. Местные жители придумали оригинальный способ борьбы с ямами, поскольку устали от многочисленных выбоин.
В ход пошли «подручные средства». Об этом сообщает местное издание «Днепр вечерний».
Отмечается, что необычный ремонт дороги в Днепропетровской области провели сами водители, которые регулярно ездят по трассе. Ямы засыпали свежей скошенной травой. В соцсетях «эко-ремонт» дорог восприняли положительно, однако диковинка слишком быстро завянет под палящим солнцем.
Напомним, ранее мы сообщали, что к приезду
президента Владимира Зеленского коммунальщики срочно пытались отремонтировать дороги на Житомирщине. Экспресс-ремонт дороги устроили в поселке Озерное, которое расположено в 20
км от Житомира.
Источник: Днепр вечерний