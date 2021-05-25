Мэр Риги снимет флаги Международной федерации хоккея, фото: Мартиньш Стакис

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Мэр Риги Мартиньш Стакис вчера, 24 мая, заменил официальный флаг Беларуси, установленный в городе в связи с Чемпионатом мира по хоккею, который проходит в эти дни, на традиционный белорусский бело-красно-белый флаг, который сегодня является символом белорусской оппозиции и борьбы с режимом Александра Лукашенко.

Впоследствии он получил от президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля письмо с требованием вернуть официальный флаг Беларуси или снять флаги IIHF.

Каждый должен выбрать сторону — народ, хочет свободы или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF, — отметил Стакис в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Twitter.

Вчера, 24 мая, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран-участниц чемпионата мира по хоккею, был заменен официальный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг. Замену флага лично провели Стакис, а также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Замена флагов стало реакцией на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета компании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича.

Напомним, из-за инцидента с самолетом Ryanair Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.