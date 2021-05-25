Две картины Бэнкси были проданы за 8 млн долларов. Фото: BBC

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Ракурс

Бэнкси, известный анонимный художник, создал две картины, которые аукционный дом Christie’s продал за больше чем 8 млн долл.

Картина под названием «Распродажа заканчивается сегодня» была продана за 6,06 млн долл., а картина «Колибри» — за 2,04 млн долл. Об этом сообщает аукционный дом Christie’s.

На аукционе были представлены 73 работы разных художников, из них 72 картины были проданы в целом за 204 млн долл.

Самой дорогой стала картина американского художника Жан-Мишеля Баския «Без названия (Одноглазый или ксерокопированное лицо)», которая была продана за 30,2 млн долл.

Напомним, Бэнкси посвятил одну из своих картин теме коронавируса, изобразив супергероя-медсестру. Лондонский аукционный дом Christie’s продал ее за 19,5 млн евро.