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Ракурс
Дві картини Бенксі були продані за 8 млн доларів. Фото: BBC

Дві картини Бенксі були продані за 8 млн доларів (ФОТО)

25 тра 2021, 14:00
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Бенксі, відомий анонімний художник, створив дві картини, які аукціонний дім Christie’s продав за понад 8 млн дол.

Картина під назвою «Розпродаж закінчується сьогодні» була продана за 6,06 млн дол., а картина «Колібрі» — за 2,04 млн дол. Про це повідомляє аукціонний дім Christie’s.

На аукціоні були представлені 73 роботи різних художників, з них 72 картини були продані загалом за 204 млн дол.


Найдорожчою стала картина американського художника Жан-Мішеля Баскія «Без назви (Одноокий або ксерокопіювати особа)», яка була продана за 30,2 млн дол.

Нагадаємо, Бенксі присвятив одну зі своїх картин темі коронавірусу, зобразивши супергероя-медсестру. Лондонський аукціонний дім Christie’s продав її за 19,5 млн євро.

Джерело: Ракурс


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