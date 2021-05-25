Збільшити чисельність ЗСУ пропонує Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n155125-zbilshyty-chyselnist-zsu-proponuie-zelenskyy-podano-zakon.html

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Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради два важливих законопроекти.

Законопроект про основи національного спротиву зареєстровали під номером 5557. Текст документу поки відсутній, але документ визначений як невідкладний. Така інформація розміщена на веб-сторінці Ради.

Також глава держави пропонує збільшити чисельність української армії. Законопроект вже поданий до парламенту, і зареєстрований під № 5558 про внесення зміни до ст. 1 закону «Про чисельність Збройних сил України». Повідомляється, що мова йде про збільшення чисельності ЗСУ у зв’язку з прийняттям закону про основи національного спротиву. Документ президент визначив як невідкладний, але самого тексту поки немає. Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ до 261 тис. осіб, включаючи 215 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період. Тепер глава держави у будь-який момент зможе призивати на військову службу близько 150 тис. резервістів. Для цього не буде потрібна ні мобілізація, ні воєнний стан — достатньо лише того, що він вважатиме ситуацію загрозливою.