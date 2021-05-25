Радіація. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n155123-shmygal-nalyakav-poslannyka-ssha-radiaciynou-zagrozou-z-donbasu.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, провів переговори зі спеціальним посланником президента США з питань клімату Джоном Керрі.

Під час бесіди очільник уряду проінформував Керрі про те, що на Донбасі закрили десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, через що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води до Азовського моря. Про це пише прес-служба Кабміну.

Шмигаль заявив, що для обстеження цієї небезпечної ділянки на окупованому Донбасі необхідно направити експертів МАГАТЕ.

Організація такої спостережної місії — це внесок у безпеку регіону, адже на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розташовуються майже 1 тис. 200 джерел іонізуючого випромінювання, — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що радіація, отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), не вплинула на ДНК їхніх дітей.