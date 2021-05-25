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Радиация. Фото: BBC

Шмыгаль напугал посланника США радиационной угрозой с Донбасса

25 мая 2021, 13:36
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, провел переговоры со специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Во время беседы глава правительства проинформировал Керри о том, что на Донбассе закрыли десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, из-за чего на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в Азовское море. Об этом пишет пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль заявил, что для обследования этого опасного участка на оккупированный Донбасс необходимо направить экспертов МАГАТЭ.


Организация такой наблюдательной миссии — это вклад в безопасность региона, ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагаются почти 1 тыс. 200 источников ионизирующего излучения, — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), не повлияло на ДНК их детей.

Источник: Ракурс


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