Радиация. Фото: BBC

https://racurs.ua/n155123-shmygal-napugal-poslannika-ssha-radiacionnoy-ugrozoy-s-donbassa.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, провел переговоры со специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Во время беседы глава правительства проинформировал Керри о том, что на Донбассе закрыли десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, из-за чего на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в Азовское море. Об этом пишет пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль заявил, что для обследования этого опасного участка на оккупированный Донбасс необходимо направить экспертов МАГАТЭ.

Организация такой наблюдательной миссии — это вклад в безопасность региона, ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагаются почти 1 тыс. 200 источников ионизирующего излучения, — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), не повлияло на ДНК их детей.