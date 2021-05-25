Увеличить численность ВСУ предлагает Зеленский. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n155125-uvelichit-chislennost-vsu-predlagaet-zelenskiy-podan-zakon.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, внес в Верховную Раду два важных законопроекта.

Законопроект об основах национального сопротивления зарегистрировали под номером 5557. Текст документа пока отсутствует, но документ определен как неотложный. Такая информация размещена на веб-странице ВРУ.

Также глава государства предлагает увеличить численность украинской армии. Законопроект уже подан в парламент, и зарегистрирован под № 5558 о внесении изменения в ст. 1 закона «О численности Вооруженных сил Украины». Сообщается, что речь идет об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления. Документ президент определил как неотложный, но самого текста пока нет. Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ до 261 тыс. человек, включая 215 тыс. военнослужащих.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Теперь глава государства в любой момент сможет призывать на военную службу около 150 тыс. резервистов. Для этого не потребуется ни мобилизация, ни военное положение — достаточно лишь того, что он сочтет ситуацию угрожающей.