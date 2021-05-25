Мер Риги зніме прапори Міжнародної федерації хокею, фото:

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Мер Риги Мартиньш Стакіс вчора, 24 травня, замінив офіційний прапор Білорусі, встановлений у місті з нагоди Чемпіонату світу з хокею, який відбувається у ці дні, на традиційний білоруський біло-червоно-білий прапор, який сьогодні є символом білоруської опозиції та боротьби з режимом Олександра Лукашенка.

Згодом він отримав від президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазеля листа з вимогою повернути офіційний прапор Білорусі або зняти прапори IIHF.

Кожен має вибрати сторону — народ, що прагне свободи чи кривавий диктатор. На прохання пана Фазеля ми знімемо прапори IIHF, — зазначив Стакіс у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Twitter.

Вчора, 24 травня, у Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, було замінено офіційний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор. Заміну прапора особисто провели Стакіс, а також міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

Заміна пропора стала реакцією на примусову посадку в Мінську 23 травня літака компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з якого білоруські силовики зняли опозиціонера Романа Протасевича.

Нагадаємо, через інцидент з літаком Ryanair Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.