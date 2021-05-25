Дешевле и на основе дрожжей – какой будет украинская COVID-вакцина. Фото: УП

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Украинскую вакцину от коронавируса разрабатывает во Львове Институт биологии клетки НАН Украины.

Отечественная вакцина будет значительно дешевле импортной, поскольку в ее состав входят белки, созданные на основе гуманизированных дрожжей. Об этом рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины, академик Андрей Сибирный в интервью «Укринформу».

Мы синтезируем белки для вакцины в клетках дрожжей. Это наше ноу-хау. Почему гуманизированные дрожжи интересны? Они быстро растут в простой среде. Поэтому вакцина на их основе будет значительно дешевле, — рассказал он.

Институт биологии клетки уже имеет опыт работы с такой средой, в частности на основе таких дрожжей разрабатывали продуценты витаминов и антибиотиков. Украина пока не производит гуманизированные дрожжи. Но львовские ученые имеют две их разновидности: одни закупили в Америке, а другие подарили коллеги из Южной Кореи.

Ученый подчеркивает, что белковые вакцины имеют один недостаток — они не очень иммуногенные, то есть неохотно вызывают синтез у человеческих антител и образование Т-лимфоцитов.

Команда ученых работает над белковым мультиполимером, благодаря которому вирусные частицы значительно быстрее вызывают выработку антител, а иммунный ответ будет намного эффективнее для человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что британские ученые подтвердили высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против индийского штамма коронавируса.

Источник: «Укринформ»