Дешевле и на основе дрожжей — какой будет украинская COVID-вакцинаhttps://racurs.ua/n155131-deshevle-i-na-osnove-drojjey-kakoy-budet-ukrainskaya-covid-vakcina.htmlРакурс
Украинскую вакцину от коронавируса разрабатывает во Львове Институт биологии клетки НАН Украины.
Отечественная вакцина будет значительно дешевле импортной, поскольку в ее состав входят белки, созданные на основе гуманизированных дрожжей. Об этом рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины, академик Андрей Сибирный в интервью «Укринформу».
Мы синтезируем белки для вакцины в клетках дрожжей. Это наше ноу-хау. Почему гуманизированные дрожжи интересны? Они быстро растут в простой среде. Поэтому вакцина на их основе будет значительно дешевле, — рассказал он.
Институт биологии клетки уже имеет опыт работы с такой средой, в частности на основе таких дрожжей разрабатывали продуценты витаминов и антибиотиков. Украина пока не производит гуманизированные дрожжи. Но львовские ученые имеют две их разновидности: одни закупили в Америке, а другие подарили коллеги из Южной Кореи.
Ученый подчеркивает, что белковые вакцины имеют один недостаток — они не очень иммуногенные, то есть неохотно вызывают синтез у человеческих антител и образование Т-лимфоцитов.
Команда ученых работает над белковым мультиполимером, благодаря которому вирусные частицы значительно быстрее вызывают выработку антител, а иммунный ответ будет намного эффективнее для человека.
Напомним, ранее мы сообщали, что британские ученые подтвердили высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против индийского штамма коронавируса.
Источник: «Укринформ»