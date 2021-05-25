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Ракурс
Кремль. Фото: Интерфакс

Кремль назвал «русофобией» намеки на причастность РФ к операции Лукашенко

25 мая 2021, 15:10
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Кремль отреагировал на заявления о причастности Российской Федерации к посадке международного самолета в Минске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает проявлением «русофобской одержимости» заявления о том, что действия властей Беларуси по международному самолету с Романом Протасевичем вряд ли были возможны без ведома Кремля. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Песков пожаловался, что в мире царит «навязчивая идея» обвинить во всем Россию.

Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россию обвинят в самом факте ее существования. К сожалению, сходные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место, — сказал он.

Песков добавил, что Россия не планирует оправдываться, поскольку «фобия и одержимость не дают авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию».


Напомним, ранее мы сообщали, что инцидент с самолетом Ryanair рейса Афины-Вильнюс, из которого 23 мая в Минске, после получения сообщения о якобы «минировании», сняли основателя известного Telegram-канала канала Nexta оппозиционера Романа Протасевича, в Офисе президента Украины расценивают как проявление международного терроризма.

Источник: Интерфакс

Источник: Ракурс


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