Россияне разлили нефть в Черное море. Фото: legaltechnique.org

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Нефтепродукты вновь попали в акваторию Черного моря — разлив нефтепродуктов произошел у берегов Туапсинского района РФ.

Предварительно установлено, что источником экологического бедствия стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе. Экологи пока не зафиксировали в Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе нештатных ситуаций. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

В региональном штабе Краснодарского края заявили, что специалисты обследовали место происшествия и обнаружили два места с остаточным окончанием нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. На данный момент загрязнение локализовали, сейчас идет обработка масляных пятен абсорбентами.

Отмечается, что следователи Московского межрегионального Следственного управления по транспорту Следственного комитета России проводят доследственную проверку по факту обнаружения дрейфующей в юго-западном направлении побережья Черного моря нефтяного пятна. На территории Туапсе власти ввели режим повышенной готовности. Масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега.

Напомним, в августе Маврикий объявил чрезвычайную ситуацию после того, как японский танкер MV Wakashio, который перевозил тысячи тонн сырой нефти, сел на мель вблизи островов. Утечка нефти грозила для островного государства экологической катастрофой.