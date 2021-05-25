Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю, фото: RIA.com

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«Укрпошта» продовжить доставляти відправлення до Білорусі, з якою Україна зупиняє авіасполучення через інцидент з примусово посадженим у Мінську літаком авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з котрого білоруські силовики зняли опозиціонера Романа Протасевича.

Проте тепер доставка посилок відбуватиметься лише наземним автотранспортом. Про це йдеться в повідомлення, опублікованому прес-службою «Укрпошти».

Через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі, — наголошують у компанії.

Крім того, «Укрпошта» забезпечить наземним транспортом транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі.

Також «Укрпошта» надасть можливість оператору білоруської національної поштової мережі «Белпошті» відправляти посилки до українських клієнтів.

Щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тис. посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України, — зазначають в «Укрпошті».



Також продовжиться виконання спільного проекту з авіакомпанією Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom, в межах якого до Києва виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу, а частина відправлень надалі транспортується до Молдови та Білорусі.

Нагадаємо, український уряд вирішив з 26 травня зупинити авіасполучення з Білоруссю.