Суд скасував рішення міськради про російську мову в Харкові. Фото: ukurier.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n155137-rosiyska-mova-v-harkovi-sud-skasuvav-skandalne-rishennya-miskrady.html

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Рішення міської ради Харкова про надання російській мові статус регіональної в місті визнано недійсним.

Відповідне рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд. Таким чином служителі Феміди задовольнили клопотання місцевої прокуратури. У мотивувальній частині документа зазначається, що 28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав не відповідними положенням Конституції норми закону «Про засади державної мовної політики», ухваленого Верховною Радою в 2012 році. Про це йдеться в рішенні суду.

Харківська міськрада надала російській мові статус регіональної в серпні 2012 року. Це було зроблено завдяки ухваленню Верховною Радою закону про засади державної мовної політики. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України візьметься за розвиток кримськотатарської мови. В уряді заявили про проект концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на 2022−2033 роки.