Низка країн запровадили санкції проти Білорусі, фото: Onliner

https://racurs.ua/ua/n155140-belaviya-skorotyt-personal-cherez-sankciyi-zmi.html

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«Белавія» — національна авіакомпанія Білорусі — готується до проведення скорочень персоналу, у зв’язку із запровадженими низкою країн обмеженнями на виконання її польотів.

Копія відповідного листа на тему «скорочення витрат» генерального директора авіакомпанії з’явилася в інтернеті, повідомляє агентство БЕЛСАТ.

У документі керівникам структурних підрозділів підприємства доручається до 12.00 27 травня надати рекомендації:

зі скорочення співробітників чи відправки їх у відпустку без збереження зарплати;

з оголошення з 31 травня простою у їхніх підрозділах;

з виключення витрат, не пов’язаних з підтримкою виробничої діяльності підприємства в умовах значного зменшення обсягу робіт.

23 травня в Мінську примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з якого білоруські силовики зняли опозиціонера Романа Протасевича.

Після цього інциденту низка країн почали запроваджувати обмеження на авіасполучення з Білоруссю, мотивуючи це, зокрема, побоюваннями за безпеку своїх громадян. Серед них і Україна — з 00.00 26 травня наша держава зупиняє авіасполучення з Білоруссю.

Джерело: БЕЛСАТ