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Ракурс
CNN розкрило дату і місце зустрічі Байдена з Путінім

CNN розкрило дату і місце зустрічі Байдена з Путінім

25 тра 2021, 16:44
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Дату і місце проведення першої особистої зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним розкрило американське медіа CNN.

Зустріч відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, повідомляє CNN з посиланням на двох представників в адміністрації США.

За словами джерела, Женева стала останнім претендентом на роль приймаючого міста для зустрічі Байдена з Путіним. Цього тижня Білий дім направив до Швейцарії радника з національної безпеки Джейка Саллівана для обговорення з російськими колегами деталей майбутньої зустрічі.

Представник Білого дому відмовився розкривати остаточне місце зустрічі, поки не будуть уточнені всі деталі.

Водночас кореспондент телекомпанії NBC Джефф Беннетт, посилаючись на чотири джерела в Білому домі, також назвав Женеву ймовірним місцем проведення зустрічі Байдена і Путіна.

ОНОВЛЕНО:

Згідно з досягнутою домовленістю, президент Росії Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з президентом США Джозефом Байденом, — йдеться в офіційному повідомленні Кремля.


Нагадаємо, 13 квітня Байден запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території «третьої країни». Тоді не виключалося, що саміт відбудеться на території Європи. У червні президент США також має відвідати Велику Британію і Бельгію.

Джерело: CNN.

Джерело: Ракурс


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